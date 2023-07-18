https://news.day.az/society/1582121.html Возможны дожди, туман, грозы - ПРОГНОЗ
Возможны дожди, туман, грозы - ПРОГНОЗ
19 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть южный ветер.
Как сообщили во вторник Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем - 27-32° тепла.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых районах туман. Восточный ветер будет периодически усиливаться.
Температура воздуха ночью составит 17-21° тепла, днем - 28-33° тепла, в горах ночью - 8-13° тепла, днем - 15-20° тепла.
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