Возможны дожди, туман, грозы

19 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть южный ветер.

Как сообщили во вторник Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем - 27-32° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых районах туман. Восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 17-21° тепла, днем - 28-33° тепла, в горах ночью - 8-13° тепла, днем - 15-20° тепла.