https://news.day.az/society/1582130.html Последние данные о найденой в мусорке новорожденной
Последние данные о найденой в мусорке новорожденной
Новорожденный, обнаруженный в мусорном баке в Сабунчинском районе, был доставлен в детский дом № 1,затем по направлению - в реанимационное отделение детской клинической больницы № 2 им. А.Гараева.
Как сообщили Day.Az в TƏBIB, у ребенка диагностировано повреждение центральной нервной системы, неопущенная пуповина. Ему была оказана первая медицинская помощь, проведены необходимые обследования. В настоящее время состояние ребенка тяжелое.
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