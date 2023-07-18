Последние данные о найденой в мусорке новорожденной

Новорожденный, обнаруженный в мусорном баке в Сабунчинском районе, был доставлен в детский дом № 1,затем по направлению - в реанимационное отделение детской клинической больницы № 2 им. А.Гараева.

Как сообщили Day.Az в TƏBIB, у ребенка диагностировано повреждение центральной нервной системы, неопущенная пуповина. Ему была оказана первая медицинская помощь, проведены необходимые обследования. В настоящее время состояние ребенка тяжелое.