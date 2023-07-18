Хорошая новость для пенсионеров

Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики 25 июля предусмотрена выплата всех пособий, пенсий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в фонде.

Напомним, что в 2023 году по новому пакету социальных реформ предусмотрено дополнительно 750 миллионов манатов в год на дальнейшее увеличение социальных выплат, охватывающих 1,9 миллиона граждан.