https://news.day.az/society/1582140.html Хорошая новость для пенсионеров
Хорошая новость для пенсионеров
Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики 25 июля предусмотрена выплата всех пособий, пенсий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи.
Об этом во вторник Day.Az сообщили в фонде.
Напомним, что в 2023 году по новому пакету социальных реформ предусмотрено дополнительно 750 миллионов манатов в год на дальнейшее увеличение социальных выплат, охватывающих 1,9 миллиона граждан.
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