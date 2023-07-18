https://news.day.az/society/1582178.html Еще одно землетрясение на Каспии
Еще одно землетрясение на Каспии
В Каспийском море произошло еще одно землетрясение.
Об этом сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы.
По данным бюро сейсморазведки, землетрясение было зафиксировано в Каспийском море (на территории Дагестана) в 13:19 по местному времени. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло на глубине 66 км.
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