Еще одно землетрясение на Каспии
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В Каспийском море произошло еще одно землетрясение.

Об этом сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы.

По данным бюро сейсморазведки, землетрясение было зафиксировано в Каспийском море (на территории Дагестана) в 13:19 по местному времени. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло на глубине 66 км.