Увеличен штраф за нарушение ПДД

Согласно изменениям, внесенным в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики, за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды или проезда по железнодорожным путям за пределами железнодорожных переездов водители транспортных средств будут оштрафованы на сумму в 100 манатов.

Как сообщает во вторник Day.Az, если до изменения за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды предусматривался штраф в размере 80 манатов, то после изменений размер штрафа увеличен до 100 манатов.

В то же время, согласно изменениям, проезд транспортных средств по железнодорожным путям за пределами железнодорожных переездов также признан административным правонарушением, и размер штрафа за подобное нарушение правил дорожного движения установлен в размере 100 манатов.