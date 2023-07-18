Стали известны результаты приема в магистратуру вузов Азербайджана

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана разместил на своем сайте результаты конкурса на поступление в магистратуру высших учебных заведений на 2023/2024 учебный год.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, бакалавры могут узнать о результатах экзамена через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel), отправив 7-значный код, указанный на листе заявки по выбору специализации, на номер 7727.

Список поступивших будет опубликован в 5-м номере журнала "Магистр".

По результатам конкурса, из 17 тысяч 359 бакалавров, участвовавших в выборе специализации, 13 тысяч 286 человек были приняты в магистратуру высших учебных заведений. Из поступивших 5981 человек будут обучаться по государственному заказу, а 7305 - на платной основе. Из них 9745 человек являются нынешними выпускниками высших учебных заведений, а 3541- выпускниками предыдущих лет.

Лица, поступившие в магистратуру, должны зарегистрироваться в электронном порядке с 21 по 31 июля. Для этого надо зарегистрироваться на платформе https://portal.edu.az/, после входа в созданный кабинет необходимо выбрать услугу "Регистрация обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях".

Бакалавры, не прошедшие регистрацию, будут исключены из списка поступивших.

ГЭЦ объявит время дополнительного размещения на вакантные плановые места.