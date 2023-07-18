Подготовлены предложения по улучшению экологической среды в селе Сёюдлю

Комиссия, созданная в соответствии с поручением Президента Азербайджана и постановлением премьер-министра от 21 июня 2023 года с целью проведения мониторинга и оценки текущей ситуации на территории села Сёюдлу Гедабейского района, провела исследование и мониторинг, на основе результатов которых была проанализирована текущая ситуация, подготовлены и представлены в Кабинет министров предложения, связанные с улучшением здоровья, безопасности и экологической среды, передает во вторник Day.Az.

Результаты показали, что предприятие, работающее в районе, нарушило правила техники безопасности, охраны окружающей среды и санитарии, а разрешение соответствующих органов исполнительной власти в процессе эксплуатации и строительства не получено.

По этой причине в подготовленном пакете предложений принято решение о временном приостановлении деятельности предприятия.

Предлагаемый план предложений включает экологический аудит территории с участием международных компаний, подготовку плана реабилитации и рекультивации хранилища отходов, проверку устойчивости существующего хранилища отходов и плотины, а также полную реализацию санитарно-гигиенических требований окружающей среды.

Также в план предложений добавлено продолжение дальнейшей деятельности компании при условии применения современных технологий в производстве.

Улучшение отношений с местным населением, реализация корпоративных медицинских и социальных проектов в поселке Сёюдлю входят в обязанности компании.

Сегодня в Гедабейском районе состоялось очередное заседание комиссии, совещание с представителями эксплуатирующей компании и обсуждения пакета предложений. Позже была организована встреча с жителями села, где они были проинформированы о работе, проделанной комиссией