https://news.day.az/society/1582294.html Затруднено движение транспорта на некоторых улицах Баку - СПИСОК
Затруднено движение транспорта на некоторых улицах Баку - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
4. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кероглу";
5. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка.
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