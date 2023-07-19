https://news.day.az/society/1582309.html На пиршагинском пляже утонул ребенок
На пиршагинском пляже утонул ребенок
На пиршагинском пляже утонул ребенок.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Было отмечено, что на горячую линию ведомства 112 поступила информация о том, что в поселке Пиршаги Сабунчинского района столицы (примерно в 800 м от ближайшего спасательного пункта на водах, на неконтролируемой территории) утонул ребенок.
В связи с поступившей информацией к поискам была привлечена водолазно-поисковая группа "Загульба" Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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