На пиршагинском пляже утонул ребенок.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Было отмечено, что на горячую линию ведомства 112 поступила информация о том, что в поселке Пиршаги Сабунчинского района столицы (примерно в 800 м от ближайшего спасательного пункта на водах, на неконтролируемой территории) утонул ребенок.

В связи с поступившей информацией к поискам была привлечена водолазно-поисковая группа "Загульба" Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах.

Будет предоставлена дополнительная информация.