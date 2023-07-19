Защита прав детей в Азербайджане будет выведена на новый уровень

В 2023-2024 годах в Азербайджане будет разработан новый закон "О правах ребенка".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на брифинге, посвященном итогам первого полугодия 2023 года, заявила председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

"В соответствии с "Планом действий по реализации стратегии в отношении детей" на 2020-2025 годы, в 2023-2024 годах будет разработан новый закон "О правах ребенка",- сказала Мурадова.

Напомним, что в соответствии с изменениями в "План действий по реализации стратегии в отношении детей на 2020-2025 годы", утвержденном распоряжением Президента Ильхама Алиева от 9 июня 2023 года, будет разработан новый закон "О правах ребенка".

Кабинет министров, Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей, Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики должны обеспечить разработку нового закона "О правах ребенка" в 2023-2024 годах.