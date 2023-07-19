В Сумгайыге найдены десятки артиллерийских снарядов

На горячую линию МЧС поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории сумгайытского поселка Кимьячылар.

Как сообщили Day.Az в ведомстве, на место происшествия незамедлительно прибыла оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска министерства.

После принятия совместно с сотрудниками правоохранительных органов соответствующих мер безопасности на указанной территории был произведен осмотр места происшествия, в ходе которого было обнаружено девять 30-мм осколочно-фугасных артиллерийских снарядов, 12 единиц 30-мм бронебойных артиллерийских снарядов, 59 единиц 23-мм бронебойных артиллерийских снарядов, 22 взрывателя М-12 (предназначается для комплектации осколочно-фугасных и дымовых мин и служит для обеспечения разрыва мины при встрече ее с целью - ред.), девять единиц - В-429, 13 единиц дистанционных трубок Т-90 для агитационных и осветительных снарядов и остатки взрывателей пяти боеприпасов.

Найденные боеприпасы были вывезены с территории для последующего обезвреживания.

Каких-либо других опасных или подозрительных предметов во время дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории обнаружено не было.