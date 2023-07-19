Начинается прием в детсады

С 25 июля начинается прием детей в дошкольные образовательные учреждения.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве науки и образования.

На сайте родители могут создать "личный кабинет" для записи детей в детсады на 2023-2024 гг.

1 августа в 11:00 по регионам, 8 августа в 11:00 по Баку родители смогут зарегистрироваться для приема детей в дошкольные образовательные учреждения. Процесс продлится до 1 сентября.