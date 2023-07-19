https://news.day.az/society/1582354.html Азербайджан примет международную оборонную выставку ADEX
Азербайджан примет международную оборонную выставку ADEX
В 2024 году в Азербайджане пройдет крупнейшее в регионе мероприятие, посвященное оборонной промышленности - Международная оборонная выставка "ADEX".
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве оборонной промышленности.
Было отмечено, что выставка, которая пройдет 24-26 сентября, отметит свой 5-й юбилей. Наряду с выставкой ADEX пройдет 14-я международная выставка внутренней безопасности, охраны и спасения "Securex Caspian".
Выставки будут организованы в Бакинском Экспо Центре.
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