Азербайджан примет международную оборонную выставку ADEX

Как Микоян признался в освобождении жизненного пространства для Армении, его желании присоединить к ней еще и земли Карабаха, аж до самого Кюрдамира и почему у него тряслись руки, когда он давал автограф – сюжет нового фильма VMedia - ВИДЕО

18 июля 15:30 (UTC+04), Политика 4 144