Азербайджан примет международную оборонную выставку ADEX
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В 2024 году в Азербайджане пройдет крупнейшее в регионе мероприятие, посвященное оборонной промышленности - Международная оборонная выставка "ADEX".

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве оборонной промышленности.

Было отмечено, что выставка, которая пройдет 24-26 сентября, отметит свой 5-й юбилей. Наряду с выставкой ADEX пройдет 14-я международная выставка внутренней безопасности, охраны и спасения "Securex Caspian".

Выставки будут организованы в Бакинском Экспо Центре.