Женщинам будет оказываться бесплатная юридическая помощь

Подготовлены предложения по оказанию бесплатной юридической помощи женщинам и ведутся переговоры в этом направлении с соответствующими органами.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сегодня на брифинге, посвященном итогам первого полугодия 2023 года, заявила председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

Он отметила, что в Азербайджане принимаются меры по выполнению рекомендаций Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Комитета ООН по правам ребенка.

"В соответствии с меморандумом, подписанным между комитетом и Коллегией адвокатов по оказанию бесплатной юридической помощи, мы возложили на них обязанность оказывать бесплатную юридическую помощь. Они делают все возможное в этом направлении. Но обращение в суд требует определенных средств. Мы считаем, что коренным решением этого вопроса является законодательное регулирование вопроса предоставления женщинам бесплатной юридической помощи. По данному поводу мы обратились в соответствующие органы, которые подготовили свои предложения. У каждого учреждения свой подход к процессу. Мы обязательно добьемся положительного решения по этому вопросу",- сказала Мурадова.

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