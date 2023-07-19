Бахар Мурадова анонсирует открытие новых приютов

В Азербайджане идет работа по созданию новых приютов.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на брифинге, посвященном итогам первого полугодия 2023 года, заявила председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

"В настоящее время в стране есть 5 действующих приютов. Конечно, их возможности не соответствуют нынешним потребностям. Создание региональных приютов весьма важно. Ожидается, что они начнут действовать в ближайшее время", - сказала Мурадова.

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