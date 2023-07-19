В Азербайджане сфера деятельности женщин будет расширена

Согласно полученным обращениям, в Азербайджане женщинам запрещено работать во многих сферах.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на брифинге, посвященном итогам первого полугодия 2023 года, заявила председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

Она сказала, что по даному вопросу направлено обращение в соответствующие органы.

"В связи с этим мы подготовили предложения, и предполагается максимально сократить количество таких сфер. Думаю, что в ближайшее время предпринятые в данном направлении шаги принесут положительные плоды, и сфера деятельности женщин будет расширена", - сказала Мурадова.

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