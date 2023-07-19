Предложено проводить психологическое тестирование перед браком

При создании семьи важно пройти психологическое тестирование.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на брифинге, посвященном итогам первого полугодия 2023 года, заявила председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

"При проведении анализа касательно расторжения брака, у нас возникло множество вопросов. Исходя из этого, мы пришли к выводу, что лица, планирующие создать семью, должны прежде пройти психологическое тестирование. Это должно быть добавлено к списку тестов, которые нужно сдавать при вступлении в брак. Данный шаг необходимо предпринять, чтобы в будущем свести на нет такие ситуации, как домашнее насилие, или отказ от ребенка", - сказала Мурадова.

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