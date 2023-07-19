Мубариз Гурбанлы об обеспечении религиозной безопасности Азербайджана

Религиозная безопасность Азербайджана полностью обеспечена.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил сегодня председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы на мероприятии, посвященном 22 июля - Дню национальной прессы.

Он отметил, что в Азербайджане существует модель "государство-религия", регулируемая законом.

"Представители различных религиозных конфессий живут в Азербайджане вместе. Сегодня различные круги по всему миру хотят достичь своих коварных намерений, злоупотребляя религией. Чтобы этого избежать, мы должны правильно проповедовать религию. В данном вопросе очень важна роль СМИ", - сказал Гурбанлы.

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