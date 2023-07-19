Помешает ли погода планам на завтра?

Обнародована погода на завтра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Южный ветер вечером сменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 29-34° тепла.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Утром в некоторых горных районах туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла , днем 30-35° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 16-21 ° тепла.