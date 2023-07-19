Важная новость для учителей

- объявлены результаты экзаменов о приеме на работу

Результаты тестовых экзаменов конкурса по приему на работу учителей, проходившего в Азербайджане с 11 по 15 июля, размещены на личных страницах кандидатов.

Об этом сообщило Министерство науки и образования Азербайджанской Республики, передает в среду Day.Az.

Отметим, что минимальное требование конкурса по приему на работу учителей в общеобразовательные учреждения по всем предметам установлено в 40 баллов.

Напомним, что тестовые экзамены, в которых приняли участие около 58 000 кандидатов, прошли с 11 по 15 июля 2023 года в 29 экзаменационных центрах в 13 городах Азербайджана.

Целью организации конкурса по приему на работу учителей является отбор грамотных и способных педагогов.