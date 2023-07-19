В азербайджанских школах могут ввести еще один предмет
В школах ученикам следует преподавать отдельно предмет о религиозных знаниях.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил сегодня на конференции на тему "Медиа и религиозная безопасность" председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.
По его словам, в рамках предмета "Естествознание" преподаются определенные знания, которые не содержат в себе аспектов изучения религии.
"Также нам бы очень хотелось, чтобы школьникам преподавали отдельный предмет о религиозных знаниях", - сказал он.
По его словам, религиозная безопасность Азербайджана полностью обеспечена.
Он отметил, что в Азербайджане существует модель "государство-религия", регулируемая законом.
"Представители различных религиозных конфессий живут в Азербайджане вместе. Сегодня различные круги по всему миру хотят достичь своих коварных намерений, злоупотребляя религией. Чтобы этого избежать, мы должны правильно проповедовать религию. В данном вопросе очень важна роль СМИ", - сказал Гурбанлы.
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