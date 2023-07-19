Когда начнется прием заявок на получение студенческого кредита?

С 20 июля начинается прием заявок на получение образовательного студенческого кредита на осенний семестр 2023-2024 учебного года.

Об этом в среду Day.Az сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что прием заявок начнется в 12:00.

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