Пожар в Хызы

На горячую телефонную линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом вблизи села Гарабулаг Хызинского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, на место незамедлительно были привлечены силы пожарной части Хызинского района Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря вмешательству пожарных, в основном с использованием ручного метода из-за сложности рельефа, огонь был потушен, несмотря на ветреную погоду, не допущено распространение огня.

В результате пожара на площади в 1 гектар выгорели кусты, сухая трава, засохшие пни. Густая лесистая местность защищена от пожаров.