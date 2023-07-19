Смертельное ДТП в Ходжалы

В Ходжалы перевернулся грузовик марки "Shacman".

Как сообщили Day.Az в МВД, 18 июля примерно в 22 часа на территории села Бахарлы Ходжалинского района грузовой автомобиль марки "Shacman", за рулем которого находился житель Физулинского района С.Даргахов, перевернулся и упал в водоканал.

В результате аварии пассажир С.Агаев скончался на месте происшествия, а водитель машины был госпитализирован.

По факту в Ходжалинском РОП проводится расследование.