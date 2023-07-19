https://news.day.az/society/1582489.html Смертельное ДТП в Ходжалы
Смертельное ДТП в Ходжалы
В Ходжалы перевернулся грузовик марки "Shacman".
Как сообщили Day.Az в МВД, 18 июля примерно в 22 часа на территории села Бахарлы Ходжалинского района грузовой автомобиль марки "Shacman", за рулем которого находился житель Физулинского района С.Даргахов, перевернулся и упал в водоканал.
В результате аварии пассажир С.Агаев скончался на месте происшествия, а водитель машины был госпитализирован.
По факту в Ходжалинском РОП проводится расследование.
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