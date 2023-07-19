https://news.day.az/society/1582509.html Важная новость для абитуриентов - когда станут известны результаты вступительных экзаменов?
Важная новость для абитуриентов - когда станут известны результаты вступительных экзаменов?
В Азербайджане названо время объявления результатов вступительных экзаменов по II и III группам.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится на странице Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана в социальной сети.
Было отмечено, что результаты вступительных экзаменов по II и III группам должны быть объявлены до конца этой недели.
Напомним, что в Азербайджане экзамен в вузы по III группе специальностей прошел 8 июля, по II группе специальностей - 9 июля.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре