Кямран Алиев провел расширенное оперативное совещание

Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджанской Республики провело широкое оперативное совещание по итогам первого полугодия текущего года.

Об этом в среду Day.Az сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики.

19 июля Главным управлением по борьбе с коррупцией во главе с генеральным прокурором Азербайджанской Республики Кямраном Алиевым было проведено широкое оперативное совещание, посвященное обсуждению состояния дел в первом полугодии 2023 года, и предстоящих задач.

Сначала участники совещания почтили минутой молчания память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана.

Открывая совещание вступительной речью, генеральный прокурор Кямран Алиев, говоря о проведении восстановительно-строительных работ на освобожденных от оккупации территориях под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, возвращении соотечественников в родные места, системной работе, проводимой в этом направлении, особо подчеркнул, что параллельно в работах по реконструкции и восстановлению активно участвует и Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой.

Генеральный прокурор упомянул, что за последние полгода Главное управление эффективно и результативно работает в сфере борьбы с преступностью, защиты прав и свобод человека совместно с соответствующими структурными учреждениями Генеральной прокуратуры.

Выступивший на совещании с отчетным докладом заместитель генерального прокурора - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Назим Раджабов довел до сведения участников совещания рассмотренные в Генеральном управлении обращения, информацию уголовного характера, проведенные оперативные и профилактические мероприятия, их положительные результаты путем сравнительного анализа и другую важную информацию.

Было отмечено, что за указанный период в Главное управление поступило 5 387 обращений граждан.

Кроме того, в результате принятых совместно с соответствующими государственными органами мер, подавляющее большинство обращений граждан, поступивших в контактный центр "161-горячая линия", были решены положительно, а в случае необходимости были приняты меры уголовно-правового характера.

Учитывая важность превентивных мер в борьбе с коррупцией со стороны Главного управления, меры прокурорского воздействия также применялись в соответствующий период в целях устранения обстоятельств, создающих условия для совершения коррупционных преступлений, и направлено 118 представлений в различные учреждения для установления причин допущенных правонарушений и недопущения их повторения в будущем. По данным представлениям ряд сотрудников были привлечены к дисциплинарной ответственности и приняты другие необходимые меры.

Кроме того, в Главном управлении за соответствующий период был принят 531 гражданин, из них 95 - начальником Главного управления, 107 - заместителями начальника Главного управления, начальниками управлений или отделов, 329 граждан были приняты дежурными прокурорами.

За указанный период в качестве уголовных материалов в Главном управлении было рассмотрено 203 обращения и иных сведений, по 166 (82%) материалам возбуждены уголовные дела по различным статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, по 37 (18 %) материалам принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Оперативными органами возбуждено 85 уголовных дел, в результате проведенных 19 оперативно-розыскных мероприятий задержаны 28 лиц, совершивших коррупционные преступления, а также задержаны 18 разыскиваемых.

За отчетный период Генеральной прокуратурой было направлено в суды для рассмотрения 144 уголовных дела в отношении 218 лиц. По делам в отношении 18 юридических лиц было проведено досудебное производство по применению уголовно-правовых мер, юридические лица и их руководители привлечены к судебной ответственности. По абсолютному большинству уголовных дел, направленных в суды, были вынесены обвинительные приговоры, а остальные в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

68 из завершенных уголовных дел в отношении 136 лиц направлены в суды по тяжким преступлениям, 4 дела в отношении 4 лиц - в военные суды, а 72 уголовных дела в отношении 78 лиц - в районные (городские) суды.

Из 30 миллионов 497 тысяч 159 манатов материального ущерба, причиненного чужому имуществу, в результате мер, принятых Главным управлением за отчетный период, было обеспечено возмещение 11 миллионов 788 тысяч 890 манатов. Так из 19 миллионов 4 тысяч 029 манатов ущерба государственному имуществу было возмещено 7 миллионов 160 тысяч 911 манатов, из 11 миллионов 466 тысяч 351 маната материального ущерба частному имуществу было возмещено 4 миллиона 627 тысяч 979 манатов.

Кроме того, была обеспечена выплата лицами, освобожденными от уголовной ответственности, в соответствии с требованиями действующего законодательства дополнительно в государственный бюджет денежных средств в размере 1 млн. 849 тыс. 526 манатов, наложен арест на имущество на сумму 3 миллиона 578 тысяч 752 маната в целях возмещения ущерба по уголовным делам, расследование которых завершено.

Было отмечено, что за отчетный период были предприняты важные меры по совершенствованию деятельности Главного управления и антикоррупционного законодательства, а также изучению международного опыта в этой области.

В целом результаты работы, проделанной за прошедшие годы, отражены в отчетах международных организаций, включая Группу государств по борьбе с коррупцией (GRECO), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) и Антикоррупционной сети ОЭСР для стран Восточной Европы и Центральной Азии, положительно оценен ряд мероприятий, проводимых в этом направлении в Азербайджане.

Генеральный прокурор Камран Алиев, выступая в ходе совещания, дал указания относительно того, чтобы сохранялось внимание к рассмотрению обращений граждан, в частности, дальнейшему усилению деятельности контактного центра "161 - горячая линия", активному участию в работе по совершенствованию национального законодательства, широкому применению мер прокурорского воздействия, проведению непрерывного анализа отраслей, наиболее подверженных коррупции, повышению эффективности совместной деятельности с другими правоохранительными органами и соответствующими структурами Генеральной прокуратуры, осуществлению необходимых оперативно-розыскных мероприятий, а также укреплялась служебная, исполнительная и трудовая дисциплины.