https://news.day.az/society/1582557.html Затруднено движение транспорта на некоторых улицах - СПИСОК
Затруднено движение транспорта на некоторых улицах - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
2. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";
4. Заторы наблюдаются в направлении трассы Сабунчи - Забрат, станция метро "Кероглу".
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