Затруднено движение транспорта на некоторых улицах

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

2. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";

4. Заторы наблюдаются в направлении трассы Сабунчи - Забрат, станция метро "Кероглу".