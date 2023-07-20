https://news.day.az/society/1582569.html Тяжелое ДТП в Тертере с летальным исходом
Тяжелое ДТП в Тертере с летальным исходом
В Тертерском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az, перевернулся автомобиль "ВАЗ-21723", за рулем которого находился Сулейманов Кямран Сабир оглу 2000 года рождения.
В результате погиб его сын, Джавидан Сулейманов, 2023 года рождения, мать водителя, Хошгадам Сулейманова, 1976 года рождения, получила травмы.
По факту ведется расследование.
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