Тяжелое ДТП в Тертере с летальным исходом

В Тертерском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az, перевернулся автомобиль "ВАЗ-21723", за рулем которого находился Сулейманов Кямран Сабир оглу 2000 года рождения.

В результате погиб его сын, Джавидан Сулейманов, 2023 года рождения, мать водителя, Хошгадам Сулейманова, 1976 года рождения, получила травмы.

По факту ведется расследование.