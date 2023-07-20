В Баку проходит конференция, посвященная 148-летию Национальной прессы

В Баку проводится конференция "Медиа в эпоху глобальных трансформаций: преемственность традиций, принципы журналистики и общественные интересы", посвященная 148-летию Национальной прессы.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, конференция проводится при совместной организации Агентства по развитию медиа, Аудиовизуального совета и Совета печати Азербайджана.

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