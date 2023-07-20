После обретения Азербайджаном независимости началась новая эра для азербайджанской прессы

После обретения Азербайджаном во второй раз независимости началась новая эра и для национальной прессы, выдержавшей все испытания временем.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня председатель Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики Исмет Саттаров в ходе конференции "Медиа в эпоху глобальных трансформаций: преемственность традиций, принципы журналистики и общественные интересы".

"Этот период нашего медиа связан с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. Президент Ильхам Алиев, успешно продолживший политику великого лидера Гейдара Алиева, сегодня уделяет особое внимание развитию СМИ. Именно благодаря вниманию Президента Ильхама Алиева поддержка СМИ стала систематической. И это фактор, лежащий в основе всех реформ, проводимых в сфере СМИ: служение государству и государственности, достижение развития СМИ.

Сегодня журналисты, встречающие свой профессиональный праздник на работе, обеспечивают общество информацией и играют большую роль в донесении азербайджанских реалий до всего мира. В эпоху бурного развития информационных и коммуникационных технологий на работников СМИ ложится гораздо большая ответственность. Противодействие глобальным угрозам в глобализирующемся мире, использование всех возможностей, предоставляемых технологическим развитием, озвучивание азербайджанских реалий в мире. Считаю, что к этой миссии наши представители СМИ относятся с большой ответственностью и с честью с ней справляются", - сказал И.Саттаров.

Отметим, что сегодня в Баку проводится конференция "Медиа в эпоху глобальных трансформаций: преемственность традиций, принципы журналистики и общественные интересы", посвященная 148-летию Национальной прессы. Конференция проводится при совместной организации Агентства по развитию медиа, Аудиовизуального совета и Совета печати Азербайджана.