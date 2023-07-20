Начало реформ в СМИ показывает, насколько приоритетным для Азербайджана является их развитие.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend об этом заявил сегодня начальник отдела Агентства по развитию медиа Азербайджанской Республики Натиг Мамедли во время конференции "Медиа в эпоху глобальных трансформаций: преемственность традиций, принципы журналистики и общественные интересы".

"Это не означает, что между обществом и СМИ все гладко. Сегодня у нас есть шанс благодаря профессиональным журналистам предотвратить непрофессионализм. И это мораль медиа. Этика медиа для нас является красной линией", - сказал Мамедли.

Отметим, что сегодня в Баку проводится конференция "Медиа в эпоху глобальных трансформаций: преемственность традиций, принципы журналистики и общественные интересы", посвященная 148-летию Национальной прессы. Конференция проводится при совместной организации Агентства по развитию медиа, Аудиовизуального совета и Совета печати Азербайджана.