Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 21 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем - 31-36° тепла.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23° тепла, днем - 32-37° тепла, в горах ночью - 12-17° тепла, днем - 17-22 ° тепла.