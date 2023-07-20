ДТП в Баку привело к повреждению светофора

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом МВД, ДТП произошло на перекрестке улиц Джалила Мамедгулузаде и Ханифы Алескерова. В результате ДТП поврежден светофор.

Предпринимаются оперативные меры по устранению проблемы.