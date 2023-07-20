https://news.day.az/society/1582698.html ДТП в Баку привело к повреждению светофора - ВИДЕО
ДТП в Баку привело к повреждению светофора - ВИДЕО
В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом МВД, ДТП произошло на перекрестке улиц Джалила Мамедгулузаде и Ханифы Алескерова. В результате ДТП поврежден светофор.
Предпринимаются оперативные меры по устранению проблемы.
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