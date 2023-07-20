Сколько будет стоить парковка в Баку?

Цены на парковку были диверсифицированы в зависимости от парковочных мест, расположенных в центре Баку и на окраинах жилых районов.

Как передает Day.Az, для города Баку определены четыре парковочные зоны, и плата взимается в соответствии с каждой из них, сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана.

Ниже представлена карта парковочных зон азербайджанской столицы, в зависимости от которых стоимость парковки варьируется от 30 гяпиков и до одного маната за час.