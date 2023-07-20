https://news.day.az/society/1582723.html Сколько будет стоить парковка в Баку? - карта парковочных зон
Сколько будет стоить парковка в Баку? - карта парковочных зон
Цены на парковку были диверсифицированы в зависимости от парковочных мест, расположенных в центре Баку и на окраинах жилых районов.
Как передает Day.Az, для города Баку определены четыре парковочные зоны, и плата взимается в соответствии с каждой из них, сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана.
Ниже представлена карта парковочных зон азербайджанской столицы, в зависимости от которых стоимость парковки варьируется от 30 гяпиков и до одного маната за час.
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