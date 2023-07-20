Развитие азербайджанских СМИ постоянно находится в центре внимания, как одна из приоритетных задач

Сегодня развитие в Азербайджане СМИ - независимых, сильных, способных выстраивать свою деятельность на уровне требований сегодняшнего дня, а также связанных с традициями государственности и руководствующихся национальными интересами азербайджанского народа, постоянно находится в центре внимания, как одна из приоритетных задач.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев на мероприятии, организованном Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики по случаю 22 июля - Дня национальной прессы в рамках "Года Гейдара Алиева".

K.Алиев отметил, что благодаря ежедневной заботе Президента Ильхама Алиева, Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Азербайджане реализуется комплекс мер, связанных с развитием свободной и профессиональной журналистики.

Генеральный прокурор поздравил тех, кто внес вклад в развитие национальной прессы, и пожелал им успехов в их славной и ответственной деятельности.

Отметим, что в этом году в Азербайджане отмечается 148 годовщина со дня создания национальной прессы.

Современная азербайджанская печать, основа которой была заложена 22 июля 1875 года выдающимся интеллигентом, публицистом Гасан-беком Зардаби с началом издания газеты "Экинчи" на азербайджанском языке, переживает свой период развития, соответствуя достижениям Азербайджана во всех сферах.

Сегодня в Азербайджане, уверенно продвигающемся по пути независимости и всесторонне развивающемся, в рамках Конституции страны и закона "О медиа" обеспечивается свобода выражения мнений и печати, право журналистов на сбор информации, реализуется ряд успешных проектов, связанных с развитием этой сферы. На основе принципа плюрализма в информационном пространстве Азербайджана созданы все условия для деятельности представителей местных и иностранных субъектов медиа.

Поддержка деятельности журналистов на основе принципов беспристрастности и объективности является одним из главных приоритетов страны. Одним из очень важных факторов является выполнение этой миссии средствами массовой информации способами, не противоречащими законодательству.

Национальная журналистика играет неоспоримую роль в доведении до международной аудитории реалий Азербайджана по вопросам, затрагивающим внешнеполитические интересы страны, особенно по таким направлениям, как азербайджано-армянский мирный процесс, формирование информационного пространства в регионе и за его пределами, в обеспечении национальной информационной безопасности на фоне негативных внешних идеологических воздействий.