https://news.day.az/society/1582795.html Стартует этап выбора вакансий конкурса по приему на работу учителей
Стартует этап выбора вакансий конкурса по приему на работу учителей
Стартует этап выбора вакансий конкурса по приему на работу учителей.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Центра человеческих ресурсов Института образования.
Отмечается, что на данном этапе возможность выбора вакантного места в первую очередь предоставляется членам семей шехидов, которые удовлетворяют минимальным требованиям конкурса по приему на работу учителей.
Кандидаты могут сделать выбор на своих индивидуальных страницах с 11:00 22 июля до 11:00 25 июля.
Кандидаты должны быть внимательны при выборе вакансий, и подтверждать их по завершении выбора.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре