Стартует этап выбора вакансий конкурса по приему на работу учителей.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Центра человеческих ресурсов Института образования.

Отмечается, что на данном этапе возможность выбора вакантного места в первую очередь предоставляется членам семей шехидов, которые удовлетворяют минимальным требованиям конкурса по приему на работу учителей.

Кандидаты могут сделать выбор на своих индивидуальных страницах с 11:00 22 июля до 11:00 25 июля.

Кандидаты должны быть внимательны при выборе вакансий, и подтверждать их по завершении выбора.