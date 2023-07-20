https://news.day.az/society/1582796.html Пересчитаны результаты экзаменов по 4-м предметам конкурса по приему учителей
Пересчитаны результаты экзаменов по 4-м предметам конкурса по приему учителей
Завершен анализ апелляционных жалоб в связи с итогами тестовых экзаменов конкурса по приему на работу учителей.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Центра человеческих ресурсов Института образования.
Отмечается, что на основании проведенных анализов по предметам история, биология, технология и изобразительное искусство были пересчитаны результаты экзаменов.
Результаты экзаменов кандидатов разосланы на личные страницы кандидатов.
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