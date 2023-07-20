Пересчитаны результаты экзаменов по 4-м предметам конкурса по приему учителей

Завершен анализ апелляционных жалоб в связи с итогами тестовых экзаменов конкурса по приему на работу учителей.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Центра человеческих ресурсов Института образования.

Отмечается, что на основании проведенных анализов по предметам история, биология, технология и изобразительное искусство были пересчитаны результаты экзаменов.

Результаты экзаменов кандидатов разосланы на личные страницы кандидатов.