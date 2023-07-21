https://news.day.az/society/1582818.html На каких улицах Баку не проехать? - СПИСОК
На каких улицах Баку не проехать? - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, пробки в настоящее время наблюдаются на нижеприведенных улицах и проспектах Баку:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 января";
3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января".
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