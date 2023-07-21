Участники Глобального форума, который пройдет в Шуше, прибыли в Физули - ФОТО
Началась поездка в Шушу участников Глобального форума "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции", который пройдет в культурной столице Азербайджана по случаю 148-летия национальной прессы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, участники форума сначала прибыли на самолете в Физулинский международный аэропорт, называемый воздушными воротами Карабаха.
Отметим, что всего в Шушинском глобальном медиафоруме участвуют более 250 гостей и 120 медиасубъектов из 50 стран. Среди участников мероприятия - представители иностранных и местных СМИ, эксперты и официальные лица Азербайджана.
После церемонии открытия форум продолжит работу сессиями.
На сессиях будут обсуждаться такие темы, как "Будущее СМИ: новые инструменты в журналистике и коммуникациях в цифровую эпоху", "Инвестиции в СМИ, потребительские тенденции" и другие. В рамках глобального форума также предполагается проведение ряда параллельных мероприятий (side event) - выставок и тренингов.
Форум продлится до 23 июля.
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