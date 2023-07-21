https://news.day.az/society/1582887.html Начался прием документов в магистратуру
Начался прием документов в магистратуру
Сегодня с 11:00 стартовал процесс электронного приема документов по уровню магистратуры высшего образования.
Как сообщили Day.Az в Министерстве науки и образования, на сайте https://portal.edu.az кандидаты должны подтвердить личную информацию, прикрепить необходимые документы.
Процесс регистрации в электронной системе завершится 31 июля в 18:00.
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