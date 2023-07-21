Успешная операция МВД не позволила иранским наркотикам попасть на рынок

Сотрудники полиции предотвратили незаконный оборот большой партии наркотиков, ввезенных контрабандным путем из Ирана.

Как сообщили Day.Az в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе операции, проведенной сотрудниками отдела полиции Астаринского района, на территории села Сым был задержан житель города Лянкяран Эльхан Гасанов, организовавший незаконный оборот наркотических средств.

В ходе осмотра грузового отсека автомобиля, которым он управлял, было обнаружено и изъято 46 килограммов наркотиков, в том числе 20 килограммов опиума, 20 килограммов марихуаны, 5 килограммов героина, один килограмм метамфетамина, 2000 таблеток метадона.

Установлено, что Э.Гасанов организовал незаконный оборот наркотических средств при помощи гражданина Ирана, личность которого устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК. В отношении Э.Гасанова решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.