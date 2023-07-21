Какой будет погода завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в некоторых частях полуострова утром и вечером есть вероятность небольшого кратковременного дождя. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем - 29-34° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем в некоторых северных и западных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых районах туман. Днем восточный ветер будет периодически усиливаться в некоторых местах.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем - 33-38° тепла. В горах ночью - 11-16° тепла, днем - 17-22° тепла.