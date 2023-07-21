Участники Шушинского глобального медиафорума прибыли в Шушу

Начинается Шушинский глобальный медиафорум "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной Революции".

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сначала участники форума прибыли на самолете в Физулинский международный аэропорт, а оттуда отправились в Шушу.

Всего в мероприятии примут участие 120 медиа-субъектов и более 250 гостей из 50 стран. После церемонии открытия форум продолжится сессиями.

На сессиях Шушинского глобального форума будут обсуждаться такие темы, как "Будущее СМИ: новые инструменты в журналистике и коммуникациях в цифровую эпоху", "Инвестиции в СМИ, потребительские тенденции" и другие темы.

В рамках глобального форума также предполагается проведение некоторых параллельных мероприятий - выставок и тренингов.

Форум продлится до вечера 23 июля.