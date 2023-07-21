Сколько семей вернулось в Карабах?

В рамках Большого Возвращения на настоящий момент в родные края переселены 217 семей (934 человека).

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сегодня сообщили на очередном заседании коллегии Госкомитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев, посвященном итогам шести месяцев текущего года и предстоящим задачам.

На заседании коллегии были заслушаны доклады руководителей структурных подразделений об организации переселения в восстановленные и вновь созданные населенные пункты на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, текущем состоянии проводимых в связи с этим мониторинговых мероприятий, основных направлениях агитационно-пропагандистской работы в связи с Большим Возвращением, подготовке к осенне-зимнему сезону жилого фонда, находящегося на балансе комитета и по другим вопросам.