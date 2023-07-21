Продлен срок ареста лиц, совершивших покушение на Фазиля Мустафу

Рассмотрены ходатайства следователя Главного следственного управления Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики о продлении меры пресечения в отношении лиц, задержанных в связи с покушением на депутата Милли Меджлиса (парламент) Фазиля Мустафу.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сегодня в Сабаильском районном суде города Баку на процессе под председательством судьи Мадины Багировой срок ареста в отношении задержанных продлен еще на 4 месяца.

Отметим, что 28 марта в 21:51 в отношении депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафы возле его дома, расположенного по адресу город Баку, Сабунчинский район, поселок Забрат-1, улица Бабека, дом 2, был совершен террористический акт с применением оружия - автомата Калашникова.

В результате теракта Фазиль Мустафа получил огнестрельные ранения в правое плечо и нижнюю часть правого бедра.

По данному факту в Главном следственном управлении СГБ Азербайджана было возбуждено уголовное дело по статьям 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля совершенное в целях прекращения его служебной или политической деятельности либо из мести за такую деятельность) и 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц, вступивших в предварительный сговор) Уголовного кодекса Азербайджана.