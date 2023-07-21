CinemaPlus отмечает «День Национальной прессы»

Ежегодно 22 июля отмечается профессиональный праздник "День Национальной прессы".

Сеть кинотеатров премиум-класса "CinemaPlus" решила сделать сюрприз для журналистов и в их праздник дарит им билет на любой фильм.

Для этого необходимо:

Подойти к кассе кинотеатра

Показать рабочее удостоверение

Заполнить бланк

Выбрать фильм

Только благодаря вашему непосильному труду все узнают о событиях в мире первыми, переживают чужие счастливые и печальные истории, знакомятся с великими людьми.

Пусть ваши издания процветают, а новости будут исключительно интересными и положительными.

Искреннее спасибо представителям медиа за то, что вы выбрали такой ответственный и непростой труд.

Кинотеатр "CinemaPlus" всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.