CinemaPlus отмечает «День Национальной прессы»
Ежегодно 22 июля отмечается профессиональный праздник "День Национальной прессы".
Сеть кинотеатров премиум-класса "CinemaPlus" решила сделать сюрприз для журналистов и в их праздник дарит им билет на любой фильм.
Для этого необходимо:
- Подойти к кассе кинотеатра
- Показать рабочее удостоверение
- Заполнить бланк
- Выбрать фильм
Только благодаря вашему непосильному труду все узнают о событиях в мире первыми, переживают чужие счастливые и печальные истории, знакомятся с великими людьми.
Пусть ваши издания процветают, а новости будут исключительно интересными и положительными.
Искреннее спасибо представителям медиа за то, что вы выбрали такой ответственный и непростой труд.
Кинотеатр "CinemaPlus" всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.
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