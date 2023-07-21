Для участников Шушинского глобального медиа-форума организован прием

Для гостей, принявших участие в Шушинском глобальном медиа-форуме, был организован прием в отеле "Карабах" в Шуше.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, во время банкета была представлена композиция из азербайджанской народной музыки.

Отметим, что на сессиях Шушинского глобального форума будут обсуждаться такие темы, как "Будущее СМИ: новые инструменты в журналистике и коммуникациях в цифровую эпоху", "Инвестиции в СМИ, потребительские тенденции" и другие темы. В рамках глобального форума также предполагается проведение ряда параллельных мероприятий (side event) - выставок и тренингов.

В мероприятии принимают участие 150 иностранных гостей из 49 стран, в том числе государственные информационные агентства 34 стран мира, 12 международных организаций и медиа-структур. Также на форуме будут представлены 60 руководителей и представителей местных СМИ.

В рамках форума намечается обсуждение актуальных на глобальном уровне вопросов в области медиа и информационно-коммуникационной сферы. Известные и авторитетные мировые медиа-руководители, эксперты обсудят новые инструменты журналистики и коммуникации в эпоху цифровых технологий, цифровую трансформацию, управление медиа в современной информационной среде и создание устойчивых бизнес-моделей медиа, тенденции потребления в новых медиа и медиаграмотность, методы борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями, безопасность журналистов и другие вопросы.

В рамках форума также будет выдвинута инициатива Медиа-платформы Движения неприсоединения.

Отметим, что в городе Шуша, где проводятся многочисленные международные мероприятия, впервые в истории независимого Азербайджана собираются руководители ведущих мировых медиа, журналистских организаций, авторитетные эксперты в области медиа, информационных коммуникаций и известные журналисты.

Форум продлится до 23 июля.