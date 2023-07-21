Подарок от CinemaPlus на День национальной прессы

Сеть кинотеатров премиум класса CinemaPlus решила сделать сюрприз для журналистов на День национальной прессы, который отмечается 22 июля, предоставив представителям СМИ возможность бесплатно посетить любой сеанс.

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"Только благодаря вашему непосильному труду все узнают о событиях в мире первыми, переживают чужие счастливые и печальные истории, знакомятся с великими людьми. Пусть ваши издания процветают, а новости будут исключительно интересными и положительными. Искреннее спасибо представителям медиа за то, что вы выбрали такой ответственный и непростой труд. Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы", - говорится в сообщении.

День национальной прессы отмечается в Азербайджане ежегодно 22 июля, в день выпуска в 1875 году первого печатного издания, газеты "Экинчи" (Əkinçi, Пахарь) на азербайджанском языке выдающимся азербайджанским просветителем Гасан-беком Зардаби. Издание газеты "Экинчи" вызвало большой интерес на всем Кавказе и сыграло важную роль в национальном пробуждении азербайджанского народа, укреплении национального единства.