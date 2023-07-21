Землетрясение в Азербайджане

В Габале произошло землетрясение.

Об этом в пятницу Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА.

Согласно информации, в 21:17 по местному времени в Габалинском районе в 20 км от Габалинской сейсмостанции произошло землетрясение магнитудой 3,2.

Подземные толчки ощущались до 3 баллов.