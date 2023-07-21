https://news.day.az/society/1583119.html Землетрясение в Азербайджане
Землетрясение в Азербайджане
В Габале произошло землетрясение.
Об этом в пятницу Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА.
Согласно информации, в 21:17 по местному времени в Габалинском районе в 20 км от Габалинской сейсмостанции произошло землетрясение магнитудой 3,2.
Подземные толчки ощущались до 3 баллов.
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