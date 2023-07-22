Сегодня пройдут вступительные экзамены в вузы по I группе специальностей

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит вступительный экзамен по I группе специальностей высших учебных заведений.

Как передает Day.Az, экзамены проводятся в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гейчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Джалилабаде, Ленкорани и Хачмазе. Экзамен начнется в 10:00. В 09:45 завершится пропускной режим, прибывшие после этого абитуриенты не допускаются в здание экзамена.

Абитуриенты должны иметь при себе:

- Пропускной экзаменационный лист;

- Оригинал документа, удостоверяющего личность:

Сегодняшний экзамен предполагает участие 22 тысяч 441 абитуриента.